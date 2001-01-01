Салон красоты. Сезон 1. Серия 7
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7-я серия

Салон красоты (сериал, 2001) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.02001, Салон красоты. Сезон 1. Серия 7
Драмы16+

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Сюжет

Армандо, владелец небольшой парикмахерской, неожиданно умирает, оставив жену Анну, двух детей, гору долгов и беременную любовницу. Но вдова Армандо не впадает в отчаяние и решает превратить парикмахерскую в модный салон красоты. В центре сюжета рассказ про нескольких женщин: Анну, ее подругу Франческу, Викки - любовницу богатого бизнесмена и Душку - любовницу покойного Армандо.

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Информация

Страна
Италия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Салон красоты»