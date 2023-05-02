Салон красоты. Сезон 1. Серия 28
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Салон красоты
1-й сезон
28-я серия

Салон красоты (сериал, 2001) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

8.02001, Салон красоты. Сезон 1. Серия 28
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Армандо, владелец небольшой парикмахерской, неожиданно умирает, оставив жену Анну, двух детей, гору долгов и беременную любовницу. Но вдова Армандо не впадает в отчаяние и решает превратить парикмахерскую в модный салон красоты. В центре сюжета рассказ про нескольких женщин: Анну, ее подругу Франческу, Викки - любовницу богатого бизнесмена и Душку - любовницу покойного Армандо.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Салон красоты»