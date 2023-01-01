Салон красоты (сериал, 2001) смотреть онлайн
8.02001, Il bello delle donne 1 сезон
Драмы16+
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Сюжет
Армандо, владелец небольшой парикмахерской, неожиданно умирает, оставив жену Анну, двух детей, гору долгов и беременную любовницу. Но вдова Армандо не впадает в отчаяние и решает превратить парикмахерскую в модный салон красоты. В центре сюжета рассказ про нескольких женщин: Анну, ее подругу �Франческу, Викки - любовницу богатого бизнесмена и Душку - любовницу покойного Армандо.
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Информация
Рейтинг
6.5 IMDb
- МПРежиссёр
Маурицио
Понци
- ЛПРежиссёр
Луиджи
Паризи
- ГГАктёр
Габриель
Гарко
- ЕГАктриса
Ева
Гримальди
- АПАктриса
Антонелла
Понциани
- МБАктёр
Массимо
Беллинзони
- ДДАктриса
Джулиана
Де Сио
- ДААктёр
Дамиано
Андриано
- ССАктриса
Стефания
Сандрелли
- КААктриса
Кристина
Аскани
- НБАктриса
Нэнси
Брилли
- ТЛСценарист
Теодозио
Лозито
- СТСценарист
Стефано
Туммолини
- АТПродюсер
Альберто
Таралло
- АБПродюсер
Алекс
Бергер
- ВАМонтажёр
Ванио
Амичи
- МБМонтажёр
Мауро
Бонанни
- МКОператор
Марко
Кристиани
- АБОператор
Адольфо
Бартоли