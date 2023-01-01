Салон красоты
Wink
Сериалы
Салон красоты

Салон красоты (сериал, 2001) смотреть онлайн

8.02001, Il bello delle donne 1 сезон
Драмы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Армандо, владелец небольшой парикмахерской, неожиданно умирает, оставив жену Анну, двух детей, гору долгов и беременную любовницу. Но вдова Армандо не впадает в отчаяние и решает превратить парикмахерскую в модный салон красоты. В центре сюжета рассказ про нескольких женщин: Анну, ее подругу Франческу, Викки - любовницу богатого бизнесмена и Душку - любовницу покойного Армандо.

Все сезоны сериала Салон красоты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Италия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Салон красоты»

Всё