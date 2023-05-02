Армандо, владелец небольшой парикмахерской, неожиданно умирает, оставив жену Анну, двух детей, гору долгов и беременную любовницу. Но вдова Армандо не впадает в отчаяние и решает превратить парикмахерскую в модный салон красоты. В центре сюжета рассказ про нескольких женщин: Анну, ее подругу Франческу, Викки - любовницу богатого бизнесмена и Душку - любовницу покойного Армандо.

