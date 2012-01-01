Рыцарь королевы Ин-хен. Сезон 1. Серия 2
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Рыцарь королевы Ин-хен
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Рыцарь королевы Ин-хен (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Queen and I (Queen in Hyun’s man) (Inhyeon wanghuui namja)
Исторические, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Учeный Ким Бун-до жил в эпоху Чосон. В свое время он помог взойти на престол королеве Инхeн, но теперь для неe настали трудные времена. Группа заговорщиков сместила законную правительницу и на еe место поставила наложницу короля Сукчона.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb