Рыцарь королевы Ин-хен (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Queen and I (Queen in Hyun’s man) (Inhyeon wanghuui namja)
Исторический, Фантастика16+
Сезоны и серии
О сериале
Учeный Ким Бун-до жил в эпоху Чосон. В свое время он помог взойти на престол королеве Инхeн, но теперь для неe настали трудные времена. Группа заговорщиков сместила законную правительницу и на еe место поставила наложницу короля Сукчона.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Фантастика, Мелодрама
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb