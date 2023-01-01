Рыцарь королевы Ин-хен
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Рыцарь королевы Ин-хен

Рыцарь королевы Ин-хен (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Queen and I (Queen in Hyun’s man) (Inhyeon wanghuui namja) 1 сезон
Исторические, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ученый Ким Бун-до жил в эпоху Чосон. В свое время он помог взойти на престол королеве Ин-хен, но теперь для нее настали трудные времена. Группа заговорщиков сместила законную правительницу и на ее место поставила наложницу короля Сукчона. Чтобы восстановить королеву в правах, ученый выбирает весьма оригинальный путь — он отправляется в будущее на 300 лет вперед. Оказавшись в современном Сеуле, Бун-до встречает молодую и пока никому неизвестную актрису Чхве Хи-джин, которой предстоит сыграть в сериале королеву Ин-хен.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb