Рыцарь королевы Ин-хен. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Рыцарь королевы Ин-хен
1-й сезон
9-я серия

Рыцарь королевы Ин-хен (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Queen and I (Queen in Hyun’s man) (Inhyeon wanghuui namja)
Исторический, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Учeный Ким Бун-до жил в эпоху Чосон. В свое время он помог взойти на престол королеве Инхeн, но теперь для неe настали трудные времена. Группа заговорщиков сместила законную правительницу и на еe место поставила наложницу короля Сукчона.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb