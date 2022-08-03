Руссо Туристо. Сезон 2. Серия 12
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Руссо туристо
2-й сезон
12-я серия

Руссо туристо (сериал, 2016) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.12016, Руссо Туристо. Сезон 2. Серия 12
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Две молодые пары — Марина Кравец и Сергей Гореликов и Катя и Лeня Моргуновы — объявляют войну туристическим стереотипам, развенчивают мифы об отдыхе за границей и предлагают только оригинальные маршруты путешествий. Каждые выходные ведущие отправляются в различные страны мира, чтобы проверить, так ли хороши те местные красоты, о которых «кричат» туристические сайты и путеводители. Они опробуют новые места и докажут, что за небольшие деньги, проявив немного фантазии, можно получить незабываемые эмоции и фотографии, которых точно нет у знакомых.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.5 КиноПоиск