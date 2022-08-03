WinkСериалыРуссо туристо1-й сезон
Руссо туристо (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.12015, Руссо Туристо. Сезон 1 13 серий
ТВ-шоу16+
- 16+24 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Руссо туристо
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
О сериале
Две молодые пары — Марина Кравец и Сергей Гореликов и Катя и Лeня Моргуновы — объявляют войну туристическим стереотипам, развенчивают мифы об отдыхе за границей и предлагают только оригинальные маршруты путешествий. Каждые выходные ведущие отправляются в различные страны мира, чтобы проверить, так ли хороши те местные красоты, о которых «кричат» туристические сайты и путеводители. Они опробуют новые места и докажут, что за небольшие деньги, проявив немного фантазии, можно получить незабываемые эмоции и фотографии, которых точно нет у знакомых.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск