Руссо туристо (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Две молодые пары — Марина Кравец и Сергей Гореликов и Катя и Лeня Моргуновы — объявляют войну туристическим стереотипам, развенчивают мифы об отдыхе за границей и предлагают только оригинальные маршруты путешествий. Каждые выходные ведущие отправляются в различные страны мира, чтобы проверить, так ли хороши те местные красоты, о которых «кричат» туристические сайты и путеводители. Они опробуют новые места и докажут, что за небольшие деньги, проявив немного фантазии, можно получить незабываемые эмоции и фотографии, которых точно нет у знакомых.

