Руссо Туристо. Сезон 1
Wink
Сериалы
Руссо туристо
1-й сезон

Руссо туристо (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.12015, Руссо Туристо. Сезон 1 13 серий
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Две молодые пары — Марина Кравец и Сергей Гореликов и Катя и Лeня Моргуновы — объявляют войну туристическим стереотипам, развенчивают мифы об отдыхе за границей и предлагают только оригинальные маршруты путешествий. Каждые выходные ведущие отправляются в различные страны мира, чтобы проверить, так ли хороши те местные красоты, о которых «кричат» туристические сайты и путеводители. Они опробуют новые места и докажут, что за небольшие деньги, проявив немного фантазии, можно получить незабываемые эмоции и фотографии, которых точно нет у знакомых.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

5.4 КиноПоиск