Руссо Туристо. Сезон 1. Серия 4
Руссо туристо (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2015, Руссо Туристо. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу

Две молодые пары — Марина Кравец и Сергей Гореликов и Катя и Лeня Моргуновы — объявляют войну туристическим стереотипам, развенчивают мифы об отдыхе за границей и предлагают только оригинальные маршруты путешествий. Каждые выходные ведущие отправляются в различные страны мира, чтобы проверить, так ли хороши те местные красоты, о которых «кричат» туристические сайты и путеводители. Они опробуют новые места и докажут, что за небольшие деньги, проявив немного фантазии, можно получить незабываемые эмоции и фотографии, которых точно нет у знакомых.

Россия
ТВ-шоу
SD
24 мин

5.4 КиноПоиск