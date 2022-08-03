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Русалочка
1-й сезон
4-я серия

Русалочка (сериал, 1992) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1992, The Little Mermaid
Фэнтези, Семейный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Русалочки — которая живeт в глубине океана и мечтает иметь два хвоста, чтоб уметь танцевать, как люди! Ее привлекает все что связано с людьми и это очень не нравится ее отцу — царю Тритону!

Страна
США, Япония, Гонконг, Китай, Вьетнам, Южная Корея, Тайвань
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русалочка»