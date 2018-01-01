Русалочка (сериал, 1992) сезон 1 смотреть онлайн
1992, The Little Mermaid 13 серий
6+
О сериале
Красочный и добрый мультсериал о приключениях Русалочки — которая живeт в глубине океана и мечтает иметь два хвоста, чтоб уметь танцевать, как люди! Ее привлекает все что связано с людьми и это очень не нравится ее отцу — царю Тритону!
СтранаСША
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Джэми
Митчелл
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- СЭАктёр
Сэмюэл
Э. Райт
- ЭГАктёр
Эдан
Гросс
- КМАктёр
Кеннет
Марс
- Актёр
Джим
Каммингс
- ДКАктёр
Дэнни
Кукси
- МКАктриса
Мэри
Кэй Бергман
- ЭМАктриса
Энди
МакЭфи
- КСАктриса
Кэт
Суси
- ДДАктёр
Дж.Д.
Дэниелс
- ДКАктёр
Дейв
Кулир
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- ПССценарист
Питер
С. Бигл
- ДМПродюсер
Джэми
Митчелл
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Коротеева
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ТРАктриса дубляжа
Татьяна
Решетникова
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЭЛХудожник
Эдвард
Л. Джертнер
- РДХудожник
Рон
Диас
- ЭОМонтажёр
Элен
Орсон
- ТММонтажёр
Тим
Мертенс
- МУКомпозитор
Марк
Уоттерс
- ДФКомпозитор
Дэн
Фолиарт