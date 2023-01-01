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Русалочка

Русалочка (мультсериал, 1992) смотреть онлайн

1992, The Little Mermaid 1 сезон
Мультсериалы6+

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Сюжет

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Русалочки — которая живeт в глубине океана и мечтает иметь два хвоста, чтоб уметь танцевать, как люди! Ее привлекает все что связано с людьми и это очень не нравится ее отцу — царю Тритону!

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русалочка»

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