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Русалочка (сериал, 1992) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1992, The Little Mermaid
6+

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Сюжет

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Русалочки — которая живeт в глубине океана и мечтает иметь два хвоста, чтоб уметь танцевать, как люди! Ее привлекает все что связано с людьми и это очень не нравится ее отцу — царю Тритону!

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Информация

Страна
США
Качество
SD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русалочка»

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