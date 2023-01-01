Руины стреляют…. Сезон 1. Серия 6
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Руины стреляют…
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6-я серия

Руины стреляют… (сериал, 1970) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.91970, Руины стреляют…. Сезон 1. Серия 6
Военные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В центре сюжета - реальные люди: инженер-нефтяник Исай Казинец, военнослужащий Иван Кабушкин, студент-журналист Владимир Омельянюк, профессор-медик Евгений Клумов, партийный и советский работник Сергей Благоразумов и другие. Именно эти люди с первых же дней оккупации Минска начали создавать подпольные группы. Их главным оружием была ненависть к оккупантам. Вскоре подпольщикам удалось установить связь с партизанами, и они стали планировать совместные операции.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Руины стреляют…»