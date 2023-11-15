Руины стреляют…. Сезон 1. Серия 3
Руины стреляют…
1-й сезон
3-я серия

Руины стреляют… (сериал, 1970) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.01970, Руины стреляют…. Сезон 1. Серия 3
Военный12+

В центре сюжета - реальные люди: инженер-нефтяник Исай Казинец, военнослужащий Иван Кабушкин, студент-журналист Владимир Омельянюк, профессор-медик Евгений Клумов, партийный и советский работник Сергей Благоразумов и другие. Именно эти люди с первых же дней оккупации Минска начали создавать подпольные группы. Их главным оружием была ненависть к оккупантам. Вскоре подпольщикам удалось установить связь с партизанами, и они стали планировать совместные операции.

