WinkСериалыРуины стреляют…1-й сезон3-я серия
Руины стреляют… (сериал, 1970) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.01970, Руины стреляют…. Сезон 1. Серия 3
Военный12+
Сезоны и серии
О сериале
В центре сюжета - реальные люди: инженер-нефтяник Исай Казинец, военнослужащий Иван Кабушкин, студент-журналист Владимир Омельянюк, профессор-медик Евгений Клумов, партийный и советский работник Сергей Благоразумов и другие. Именно эти люди с первых же дней оккупации Минска начали создавать подпольные группы. Их главным оружием была ненависть к оккупантам. Вскоре подпольщикам удалось установить связь с партизанами, и они стали планировать совместные операции.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВЧРежиссёр
Виталий
Четвериков
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- СКАктриса
Светлана
Коркошко
- ВКАктёр
Владимир
Козел
- МПАктёр
Михаил
Погоржельский
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- ЛДАктёр
Леонид
Данчишин
- МСАктёр
Михаил
Селютин
- НСАктриса
Нина
Сазонова
- ВПАктёр
Владимир
Поночевный
- ВТАктёр
Виктор
Тарасов
- ИНСценарист
Иван
Новиков
- ИЧСценарист
Иван
Чигринов
- АЖПродюсер
Аким
Жук
- ВБХудожник
Владимир
Белоусов
- ГКМонтажёр
Г.
Курневая
- ВАМонтажёр
В.
Антипова
- БООператор
Борис
Олифер
- АМКомпозитор
Алексей
Муравлёв