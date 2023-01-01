Wink
Сериалы
Руины стреляют…
Актёры и съёмочная группа сериала «Руины стреляют…»

Актёры и съёмочная группа сериала «Руины стреляют…»

Режиссёры

Виталий Четвериков

Виталий Четвериков

Режиссёр

Актёры

Игорь Ледогоров

Игорь Ледогоров

АктёрЖан
Светлана Коркошко

Светлана Коркошко

АктрисаШура Назарова
Владимир Козел

Владимир Козел

АктёрИсай Павлович Казинец
Михаил Погоржельский

Михаил Погоржельский

АктёрВладимир Иванович Нечипорович
Лев Золотухин

Лев Золотухин

АктёрДмитрий Андреевич Короткевич
Леонид �Данчишин

Леонид Данчишин

АктёрХмелевский
Михаил Селютин

Михаил Селютин

АктёрЛеня
Нина Сазонова

Нина Сазонова

АктрисаАнтонина Дмитриевна
Владимир Поночевный

Владимир Поночевный

АктёрВладимир Степанович Омельянюк
Виктор Тарасов

Виктор Тарасов

АктёрСемен

Сценаристы

Иван Новиков

Иван Новиков

Сценарист
Иван Чигринов

Иван Чигринов

Сценарист

Продюсеры

Аким Жук

Аким Жук

Продюсер

Художники

Владимир Белоусов

Владимир Белоусов

Художник

Монтажёры

Г. Курневая

Г. Курневая

Монтажёр
В. Антипова

В. Антипова

Монтажёр

Операторы

Борис Олифер

Борис Олифер

Оператор

Композиторы

Алексей Муравлёв

Алексей Муравлёв

Композитор