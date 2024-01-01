Результаты катастроф. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Результаты катастроф
1-й сезон
5-я серия
8.52024, Discovered by Disaster
Документальные16+

Контент станет доступным 16.05.2025

Результаты катастроф (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Исследование удивительных артефактов, обнаруженных в результате природных катастроф — от ураганов, открывающих средневековые скелеты и затонувшие корабли, до засух, раскрывающих древние города и каменные монументы.

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Страна
Канада
Жанр
Документальные

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