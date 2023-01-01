Результаты катастроф
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Результаты катастроф
8.52024, Discovered by Disaster 1 сезон
Документальные16+
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Результаты катастроф (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Исследование удивительных артефактов, обнаруженных в результате природных катастроф — от ураганов, открывающих средневековые скелеты и затонувшие корабли, до засух, раскрывающих древние города и каменные монументы.

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