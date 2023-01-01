8.52024, Discovered by Disaster 1 сезон
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Результаты катастроф (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Исследование удивительных артефактов, обнаруженных в результате природных катастроф — от ураганов, открывающих средневековые скелеты и затонувшие корабли, до засух, раскрывающих древние города и каменные монументы.
Все сезоны сериала Результаты катастроф смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.