8.52024, Discovered by Disaster
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Результаты катастроф (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Исследование удивительных артефактов, обнаруженных в результате природных катастроф — от ураганов, открывающих средневековые скелеты и затонувшие корабли, до засух, раскрывающих древние города и каменные монументы.
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