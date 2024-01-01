Результаты катастроф (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Результаты катастроф. Сезон 1. Серия 8
Результаты катастроф
1-й сезон
8-я серия
8.32024, Discovered by Disaster
Документальный16+
Исследование удивительных артефактов, обнаруженных в результате природных катастроф — от ураганов, открывающих средневековые скелеты и затонувшие корабли, до засух, раскрывающих древние города и каменные монументы.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск