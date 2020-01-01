WinkСериалыРешала (2018)8-й сезон10-я серия
8.92020, Решала (2018). Сезон 8. Серия 10
Криминал, Документальные16+
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Решала (2018) (сериал, 2020) сезон 8 серия 10 смотреть онлайн
Сюжет
Брутальный борец за справедливость защищает граждан от злоумышленников. Каждый выпуск – это реальная история разоблачения коварных махинаторов, жертвы которых обращаются за помощью к ведущему шоу Владу Чижову.
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