Расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Журналистка отправляется в плавание на подлодке известного изобретателя, которая таинственным образом исчезает. Полицию ждут шокирующие подробности. Сериал «Расследование» — мрачный детектив от сценариста «Охоты», вдохновленный трагической историей журналистки Ким Валль.



Полиция Копенгагена во главе с инспектором Йенсом Меллером берет на себя необычное и пугающее расследование. Пропала самодельная подводная лодка с двумя людьми на борту — ее хозяином, изобретателем Петером Маденом, и журналисткой Ким Валль, которая собиралась брать у него интервью. Подлодка тонет, и спасти удается только Мадена, тогда как поиски Валль продолжаются. Меллер арестовывает Мадена по подозрению в убийстве, так как уверен, что журналистка убита, а все остальное лишь призвано это скрыть. Однако прокурор требует неопровержимых доказательств, чтобы дело могло дойти до суда.



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