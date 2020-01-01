Расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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Сюжет
Журналистка отправляется в плавание на подлодке известного изобретателя, которая таинственным образом исчезает. Полицию ждут шокирующие подробности. Сериал «Расследование» — мрачный детектив от сценариста «Охоты», вдохновленный трагической историей журналистки Ким Валль.
Полиция Копенгагена во главе с инспектором Йенсом Меллером берет на себя необычное и пугающее расследование. Пропала самодельная подводная лодка с двумя людьми на борту — ее хозяином, изобретателем Петером Маденом, и журналисткой Ким Валль, которая собиралась брать у него интервью. Подлодка тонет, и спасти удается только Мадена, тогда как поиски Валль продолжаются. Меллер арестовывает Мадена по подозрению в убийстве, так как уверен, что журналистка убита, а все остальное лишь призвано это скрыть. Однако прокурор требует неопровержимых доказательств, чтобы дело могло дойти до суда.
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Информация
Рейтинг
- ТЛРежиссёр
Тобиас
Линдхольм
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- Актёр
Пилу
Асбек
- ПААктриса
Пернилла
Аугуст
- РЛАктёр
Рольф
Лассгор
- ЛКАктриса
Лаура
Кристенсен
- ДААктёр
Дульфи
Аль-Джабури
- ХХАктёр
Ханс
Хенрик Клеменсен
- ХБАктёр
Хенрик
Бирк
- АЮАктёр
Андерс
Юль
- ШМАктриса
Шарлотта
Мунк
- ТЛСценарист
Тобиас
Л�индхольм
- ПБПродюсер
Петер
Бозе
- СТХудожница
Стин
Танинг
- РТКомпозитор
Руне
Тонсгор Сёренсен