WinkСериалыРасследование1-й сезон3-я серия
Расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.42020, The Investigation
Триллеры, Криминал18+
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Сюжет
Основанный на реальной истории сериал о расследовании убийства шведской журналистки Ким Валль. В августе 2017 года она отправилась на интервью с известным датским изобретателем Петером Мадсеном, которое проходило на его самодельной подводной лодке. Живой Ким больше никто не видел. Расследовать дело берется глава отдела убийств копенгагенской полиции Йенс Меллер, и оно оказывается одним из сложнейших в его карьере.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ТЛРежиссёр
Тобиас
Линдхольм
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- Актёр
Пилу
Асбек
- ПААктриса
Пернилла
Аугуст
- РЛАктёр
Рольф
Лассгор
- ЛКАктриса
Лаура
Кристенсен
- ДААктёр
Дульфи
Аль-Джабури
- ХХАктёр
Ханс
Хенрик Клеменсен
- ХБАктёр
Хенрик
Бирк
- АЮАктёр
Андерс
Юль
- ШМАктриса
Шарлотта
Мунк
- ТЛСценарист
Тобиас
Линдхольм
- ПБПродюсер
Петер
Бозе
- СТХудожница
Стин
Танинг
- РТКомпозитор
Руне
Тонсгор Сёренсен