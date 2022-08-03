Расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Журналистка отправляется в плавание на подлодке известного изобретателя и не возвращается на сушу. Полицию ждут шокирующие подробности. Сериал «Расследование» — эталонный скандинавский детектив от сценариста «Охоты» и «Еще по одной», вдохновленный реальными событиями.



Полиция Копенгагена во главе с инспектором Йенсом Меллером берется за необычное расследование. Пропала самодельная подводная лодка с двумя людьми на борту — ее хозяином, изобретателем Петером Маденом, и шведской журналисткой Ким Валль, которая собиралась брать у него интервью. Вскоре выясняется, что подлодка утонула и спасся только Маден. Пока продолжаются напряженные поиски тела Валль, инспектор арестовывает Мадена по подозрению в убийстве, так как уверен, что журналистка убита, а все остальное лишь призвано это скрыть. Однако прокурор требует неопровержимых доказательств, чтобы дело могло дойти до суда.



Сможет ли опытный детектив Меллер распутать дело, небывалое в его практике? Если вам нравятся закрученные сюжеты, где до конца нельзя определить виновного, смотрите атмосферный сериал «Расследование» в подписке Amediateka на Wink.

