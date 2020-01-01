Расследование. Сезон 1. Серия 1
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Расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.42020, The Investigation
Триллеры, Криминал18+

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Сюжет

Основанный на реальной истории сериал о расследовании убийства шведской журналистки Ким Валль. В августе 2017 года она отправилась на интервью с известным датским изобретателем Петером Мадсеном, которое проходило на его самодельной подводной лодке. Живой Ким больше никто не видел. Расследовать дело берется глава отдела убийств копенгагенской полиции Йенс Меллер, и оно оказывается одним из сложнейших в его карьере.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb