Расскажи мне сказку. Сезон 2. Серия 8
Расскажи мне сказку
2-й сезон
8-я серия

Расскажи мне сказку (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

7.92019, Tell Me a Story
Триллер, Ужасы18+

О сериале

В этом необычном сериале всеми любимые истории про трех поросят и Гензель с суженым оборачиваются леденящими кровь триллерами и мрачнейшими хоррорами. Братья Гримм и Шарль Перро наверняка даже представить не могли, каких демонов из их произведений выпустит сценарист «Крика» Кевин Уильямсон.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

