Расскажи мне сказку
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Расскажи мне сказку

Расскажи мне сказку (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Tell Me a Story 2 сезона
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В этом необычном сериале всеми любимые истории про трех поросят и Гензель с суженым оборачиваются леденящими кровь триллерами и мрачнейшими хоррорами. Братья Гримм и Шарль Перро наверняка даже представить не могли, каких демонов из их произведений выпустит сценарист «Крика» Кевин Уильямсон.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расскажи мне сказку»

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