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Расскажи мне сказку
2-й сезон

Расскажи мне сказку (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

7.92019, Tell Me a Story 10 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Второй сезон «Расскажи мне сказку» продолжает выворачивать знаменитые сказочные сюжеты в лихо закрученный психологический триллер. В этот раз в драматической истории об одной семье из Нэшвилла отзовутся сказки о трех принцессах: о Золушке, Спящей красавице и Белль из «Красавицы и чудовища».

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расскажи мне сказку»