Второй сезон «Расскажи мне сказку» продолжает выворачивать знаменитые сказочные сюжеты в лихо закрученный психологический триллер. В этот раз в драматической истории об одной семье из Нэшвилла отзовутся сказки о трех принцессах: о Золушке, Спящей красавице и Белль из «Красавицы и чудовища».

