Расскажи мне сказку (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.92018, Tell Me a Story
Триллер, Ужасы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В этом необычном сериале всеми любимые истории про трех поросят и Гензель с суженым оборачиваются леденящими кровь триллерами и мрачнейшими хоррорами. Братья Гримм и Шарль Перро наверняка даже представить не могли, каких демонов из их произведений выпустит сценарист «Крика» Кевин Уильямсон.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Т. Томас
- МШРежиссёр
Милисент
Шелтон
- СНРежиссёр
Солван
Наим
- ЛФРежиссёр
Лиз
Фридлендер
- Актриса
Даниэль
Кэмпбелл
- Актёр
Пол
Уэсли
- Актёр
Джеймс
Волк
- Актёр
Билли
Магнуссен
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- ДРАктриса
Даня
Рамирес
- ИДАктёр
Ика
Дэрвилл
- МЛАктёр
Мэтт
Лауриа
- НЭАктриса
Натали
Элин Линд
- СДАктёр
Сэм
Джагер
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- ЭАСценарист
Эрнан
А. Голфрид
- ГМСценарист
Густаво
Малайович
- АКПродюсер
Аарон
Каплан
- АТПродюсер
Андрес
Товар
- ЛЛХудожница
Ли
Леверетт
- ТАОператор
Тимоти
А. Бертон
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл