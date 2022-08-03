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Расскажи мне сказку
1-й сезон

Расскажи мне сказку (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.92018, Tell Me a Story 10 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В этом необычном сериале всеми любимые истории про трех поросят и Гензель с суженым оборачиваются леденящими кровь триллерами и мрачнейшими хоррорами. Братья Гримм и Шарль Перро наверняка даже представить не могли, каких демонов из их произведений выпустит сценарист «Крика» Кевин Уильямсон.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расскажи мне сказку»