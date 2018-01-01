Расскажи мне сказку. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Расскажи мне сказку
1-й сезон
4-я серия

Расскажи мне сказку (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.92018, Tell Me a Story
Триллеры, Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В этом необычном сериале всеми любимые истории про трех поросят и Гензель с суженым оборачиваются леденящими кровь триллерами и мрачнейшими хоррорами. Братья Гримм и Шарль Перро наверняка даже представить не могли, каких демонов из их произведений выпустит сценарист «Крика» Кевин Уильямсон.

Сериал Расскажи мне сказку 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расскажи мне сказку»