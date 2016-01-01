Расплата за счастье. Серия 1
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Расплата за счастье
1-й сезон
1-я серия

Расплата за счастье (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Расплата за счастье. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Елена Ковалeва живет вполне счастливой жизнью. У нее любимый и любящий муж Илья и прекрасный сын Дмитрий. Семья живет в загородном доме и имеет свой небольшой бизнес. Но однажды Елена случайно сбивает на своей машине молодую девушку Настю. Серьезных повреждений у нее нет, но Елена, пытаясь загладить свою вину, приглашает девушку несколько дней пожить в их доме. С появлением Насти атмосфера в доме и семье начинает постепенно меняться. В какой-то момент Елена замечает, что ее семья уже на грани краха.

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Информация

Страна
Беларусь, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Расплата за счастье»