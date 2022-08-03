Расплата за счастье (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Расплата за счастье. Серия 2
Расплата за счастье
1-й сезон
2-я серия

8.92016, Расплата за счастье. Серия 2
Мелодрама12+

Елена Ковалeва живет вполне счастливой жизнью. У нее любимый и любящий муж Илья и прекрасный сын Дмитрий. Семья живет в загородном доме и имеет свой небольшой бизнес. Но однажды Елена случайно сбивает на своей машине молодую девушку Настю. Серьезных повреждений у нее нет, но Елена, пытаясь загладить свою вину, приглашает девушку несколько дней пожить в их доме. С появлением Насти атмосфера в доме и семье начинает постепенно меняться. В какой-то момент Елена замечает, что ее семья уже на грани краха.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

