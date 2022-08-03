Расплата за счастье (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92016, Расплата за счастье. Серия 2
Мелодрама12+
Елена Ковалeва живет вполне счастливой жизнью. У нее любимый и любящий муж Илья и прекрасный сын Дмитрий. Семья живет в загородном доме и имеет свой небольшой бизнес. Но однажды Елена случайно сбивает на своей машине молодую девушку Настю. Серьезных повреждений у нее нет, но Елена, пытаясь загладить свою вину, приглашает девушку несколько дней пожить в их доме. С появлением Насти атмосфера в доме и семье начинает постепенно меняться. В какой-то момент Елена замечает, что ее семья уже на грани краха.
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ДЕАктёр
Дмитрий
Егоров
- Актриса
Евгения
Осипова
- МГАктриса
Марта
Голубева
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- СААктриса
Светлана
Аникей
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- ДМАктёр
Дмитрий
Малащицкий
- МПСценарист
Марина
Покровская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- МТОператор
Маэль
Тео Дюваль
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко