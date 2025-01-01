Путешествие на солнце и обратно (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Путешествие на солнце и обратно
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Путешествие на солнце и обратно
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Путешествие на солнце и обратно
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Путешествие на солнце и обратно
Сезон 1 Серия 4
- 18+30июля
Путешествие на солнце и обратно
Сезон 1 Серия 5
- 18+6августа
Путешествие на солнце и обратно
Сезон 1 Серия 6
- 18+13августа
Путешествие на солнце и обратно
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Молодой человек, юность которого пришлась на 90-е, ищет себя в мире и мечтает о девушке, в которую давно влюблен. Многосерийный фильм «Путешествие на солнце и обратно» — драма-погружение в эпоху от режиссера авторского кино Романа Михайлова, снятая по его роману со звездами российского кино.
Маленький Руслан частенько ездил с родителями по санаториям, не подозревая, что семейный отдых — лишь прикрытие для мошеннической деятельности отца. Тот был искусным карточным шулером. Постепенно отец заработал авторитет среди бандитов, и однажды его позвали на пышную свадьбу, куда он взял с собой и Руслана. Девятилетний мальчик без памяти влюбился в невесту. Эту девушку он не смог забыть, даже повзрослев. В 90-е парень решает сменить занятия боксом на криминал. Вместе с друзьями он погружается в этот зыбкий мир, постоянно вспоминая о прекрасной возлюбленной.
Какие испытания его ждут, расскажет сериал «Путешествие на солнце и обратно» 2025 года. Драму, в которой сыграли Марк Эйдельштейн, Кирилл Полухин и Дарья Екамасова, можно смотреть онлайн на Wink.
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Рейтинг
- РМРежиссёр
Роман
Михайлов
- ОРАктёр
Олег
Рязанцев
- АКАктёр
Арсений
Касперович
- ЧГАктёр
Чингиз
Гараев
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- РМСценарист
Роман
Михайлов
- Продюсер
Кирилл
Полухин
- Продюсер
Дарья
Екамасова
- Продюсер
Фёдор
Лавров
- ЮВПродюсер
Юлия
Витязева
- ДБХудожник
Даниил
Буравлев
- РМКомпозитор
Роман
Михайлов