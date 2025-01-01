Путешествие на солнце и обратно (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Молодой человек, юность которого пришлась на 90-е, ищет себя в мире и мечтает о девушке, в которую давно влюблен. Многосерийный фильм «Путешествие на солнце и обратно» — драма-погружение в эпоху от режиссера авторского кино Романа Михайлова, снятая по его роману со звездами российского кино.



Маленький Руслан частенько ездил с родителями по санаториям, не подозревая, что семейный отдых — лишь прикрытие для мошеннической деятельности отца. Тот был искусным карточным шулером. Постепенно отец заработал авторитет среди бандитов, и однажды его позвали на пышную свадьбу, куда он взял с собой и Руслана. Девятилетний мальчик без памяти влюбился в невесту. Эту девушку он не смог забыть, даже повзрослев. В 90-е парень решает сменить занятия боксом на криминал. Вместе с друзьями он погружается в этот зыбкий мир, постоянно вспоминая о прекрасной возлюбленной.



Какие испытания его ждут, расскажет сериал «Путешествие на солнце и обратно» 2025 года. Драму, в которой сыграли Марк Эйдельштейн, Кирилл Полухин и Дарья Екамасова, можно смотреть онлайн на Wink.



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