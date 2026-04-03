Известная врач-офтальмолог спасает зрение сотням пациентов, но одна сложная операция оборачивается личной трагедией как на работе, так и в личной жизни. Мелодрама «Прозрение» — сериал о том, можно ли простить предательство самых близких людей.



У Маргариты Одинцовой было все: безупречная карьера врача-офтальмолога и идеальная семья. Ее муж Виктор — примерный семьянин, а сын Гриша проходит ординатуру в больнице. Маргариту повышают до заведующей отделением, однако хорошие новости омрачает новая пациентка, талантливая художница Кристина Зорина, чье зрение угасает. Муж Кристины, скульптор Потап, настаивает на операции, несмотря на все риски. В это время Виктор и подруга Маргариты Света, чей брак трещит по швам из-за равнодушия мужа и отсутствия сына, обсуждают наболевшее за праздничным столом и неожиданно сближаются. Неудачная операция приводит Кристину к полной потере зрения, а семью Одинцовых — к скандалу.



Хватит ли у Маргариты сил справиться со всеми испытаниями, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Прозрение» онлайн на Wink.

