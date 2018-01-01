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Сериалы
Прозрение
Актёры и съёмочная группа сериала «Прозрение»

Актёры и съёмочная группа сериала «Прозрение»

Режиссёры

Павел Снисаренко

Павел Снисаренко

Режиссёр

Актёры

Наталия Колодяжная

Наталия Колодяжная

АктрисаРита
Константин Соловьев

Константин Соловьев

АктёрВиктор
Ксения Непотребная

Ксения Непотребная

АктрисаСветлана

Сценаристы

Светлана Цивинская

Светлана Цивинская

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Инна Кнышова

Инна Кнышова

Продюсер
Николай Романюк

Николай Романюк

Продюсер
Василиса Митрофанова

Василиса Митрофанова

Продюсер
Екатерина Мирошникова

Екатерина Мирошникова

Продюсер
Екатерина Швейко

Екатерина Швейко

Продюсер

Операторы

Павел Кочев

Павел Кочев

Оператор