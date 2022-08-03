WinkСериалыПроСТО кухня2-й сезон4-я серия
2017, ПроСТО кухня. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу12+
ПроСТО кухня (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск