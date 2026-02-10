WinkСериалыПроСТО кухня16-й сезон21-я серия
2017, ПроСТО кухня. Сезон 16. Серия 21
ТВ-шоу12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
ПроСТО кухня (сериал, 2017) сезон 16 серия 21 смотреть онлайн
Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.
