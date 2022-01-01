ПроСТО кухня (сериал, 2022) сезон 12 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

ПроСТО кухня. Сезон 12. Серия 11
ТВ-шоу12+

Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.

Россия
ТВ-шоу
Full HD
24 мин / 00:24

8.4 КиноПоиск