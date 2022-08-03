Профессор Т. Особые преступления. Сезон 1. Серия 2
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Профессор Т. Особые преступления
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Профессор Т. Особые преступления (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.52015, Professor T.
Драма, Комедия18+

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О сериале

Прибегать к его помощи — не лучшая идея. Но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.

Страна
Бельгия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»