Стажерка знаменитого адвоката берется защищать человека, которого все считают хладнокровным убийцей. Детектив «Проект "Невиновен"» — сериал о том, как важны принципы, когда на кону стоит человеческая свобода.



Студентка Стелла устраивается на стажировку к знаменитому адвокату Арману Купалу, запустившему проект «Невиновен» для борьбы за право каждого на безоговорочную защиту. Первым клиентом Стеллы становится Жан-Луи Андерсон — сутенер, осужденный за убийство своей девушки, танцовщицы Вики Трабле. Свидетели видели, как Вики села к нему в машину, а на следующее утро ее тело обнаружили на свадьбе. Однако Жан-Луи утверждает, что сильно любил ее и не мог так жестоко с ней расправиться. Теперь Стелле предстоит разобраться в запутанном деле и найти достаточно аргументов для защиты Андерсона.



Присоединиться к ее расследованию позволит многосерийный детектив «Проект "Невиновен"» (2024), смотреть который можно на Wink.

