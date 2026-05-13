Проект «Невиновен» (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+43 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+41 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+44 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+44 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+44 мин
Проект «Невиновен»
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Стажерка знаменитого адвоката берется защищать человека, которого все считают хладнокровным убийцей. Детектив «Проект "Невиновен"» — сериал о том, как важны принципы, когда на кону стоит человеческая свобода.
Студентка Стелла устраивается на стажировку к знаменитому адвокату Арману Купалу, запустившему проект «Невиновен» для борьбы за право каждого на безоговорочную защиту. Первым клиентом Стеллы становится Жан-Луи Андерсон — сутенер, осужденный за убийство своей девушки, танцовщицы Вики Трабле. Свидетели видели, как Вики села к нему в машину, а на следующее утро ее тело обнаружили на свадьбе. Однако Жан-Луи утверждает, что сильно любил ее и не мог так жестоко с ней расправиться. Теперь Стелле предстоит разобраться в запутанном деле и найти достаточно аргументов для защиты Андерсона.
Присоединиться к ее расследованию позволит многосерийный детектив «Проект "Невиновен"» (2024), смотреть который можно на Wink.