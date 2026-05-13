Проект «Невиновен». Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Проект «Невиновен»
1-й сезон
2-я серия
8.52024, Projet Innocence
Детектив, Драма18+

Проект «Невиновен» (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Стажерка знаменитого адвоката берется защищать человека, которого все считают хладнокровным убийцей. Детектив «Проект "Невиновен"» — сериал о том, как важны принципы, когда на кону стоит человеческая свобода.

Студентка Стелла устраивается на стажировку к знаменитому адвокату Арману Купалу, запустившему проект «Невиновен» для борьбы за право каждого на безоговорочную защиту. Первым клиентом Стеллы становится Жан-Луи Андерсон — сутенер, осужденный за убийство своей девушки, танцовщицы Вики Трабле. Свидетели видели, как Вики села к нему в машину, а на следующее утро ее тело обнаружили на свадьбе. Однако Жан-Луи утверждает, что сильно любил ее и не мог так жестоко с ней расправиться. Теперь Стелле предстоит разобраться в запутанном деле и найти достаточно аргументов для защиты Андерсона.

Присоединиться к ее расследованию позволит многосерийный детектив «Проект "Невиновен"» (2024), смотреть который можно на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb