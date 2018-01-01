Wink
Сериалы
Проект «Невиновен»
Актёры и съёмочная группа сериала «Проект «Невиновен»»

Актёры и съёмочная группа сериала «Проект «Невиновен»»

Режиссёры

Катрин Террьен

Катрин Террьен

Catherine Therrien
Режиссёр

Актёры

Файолль Жан мл.

Файолль Жан мл.

Fayolle Jean Jr.
Актёр
Софи Лорейн

Софи Лорейн

Sophie Lorain
Актриса
Эми Шикуэн

Эми Шикуэн

Emi Chicoine
Актриса
Клаудия Буветт

Клаудия Буветт

Claudia Bouvette
Актриса
Бенуа Бриер

Бенуа Бриер

Benoît Brière
Актёр

Сценаристы

Андре Гуллуни

Андре Гуллуни

André Gulluni
Сценарист
Бисмут Надин

Бисмут Надин

Bismuth Nadine
Сценарист
Доминик Паренто-Лебёф

Доминик Паренто-Лебёф

Dominick Parenteau-Lebeuf
Сценарист
Матье Дени

Матье Дени

Mathieu Denis
Сценарист

Художники

Мари-Клод Декстрадер

Мари-Клод Декстрадер

Marie-Claude Dextradeur
Художница