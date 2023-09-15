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Wink
Сериалы
Пробуждение: Великие Сельджуки
1-й сезон
93-я серия
9.1
2020, Uyanis Büyük Selcuklu
Военный, Биография
16+
Эта серия пока недоступна
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Пробуждение: Великие Сельджуки (сериал, 2020) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн
О сериале
Страна
Турция
Жанр
Военный
,
Исторический
,
Драма
,
Биография
Время
44 мин / 00:44
Рейтинг
9.1
Оценка пользователей Wink
Ваша оценка
8.4
КиноПоиск
7.7
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки»
Бугра
Гюльсой
Актёр
Экин
Коч
Актёр
Хатидже
Шендиль
Актриса
Гюркан
Уйгун
Актёр
СЭ
Севда
Эргинджи
Актриса
Мехмет
Озгюр
Актёр
ЛФ
Лейла
Ферай
Актриса
МБ
Мехмет
Боздоган
Актёр
ПТ
Пинар
Торе
Актриса
СД
Сакир
Демирпехливан
Художник
ГК
Гёкхан
Кирдар
Композитор