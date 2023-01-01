Биография

Хатидже Шендиль — турецкая актриса и модель. Родилась в Стамбуле 2 августа 1983 года и выросла в Анталии. В 2001 году Хатидже участвовала в конкурсе «Мисс Турция» и заняла третье место. Позже она представила свою страну на «Мисс Европа» и заняла там четвертое место. В тоже время девушка брала уроки актерского мастерства. В последующие годы Шендиль исполняла роли второго плана в различных сериалах. В 2010 году Хатидже Шендиль получила роль в сериале «Карадаглар» вместе с Эрдалом Озьягджыларом и Ибрагимом Челикколем. Главный прорыв в ее актерской карьере произошел в 2012 году, когда она сыграла главную роль в сериале «Госпожа Дила». В 2014 году она снималась в сериале «Любовь против судьбы», получившем высокие оценки в Турции. Хатидже также сыграла Теркен Хатун в драматическом сериале «Пробуждение: Великие Сельджуки» в 2020 году.