Пробуждение: Великие Сельджуки 1 Сезон смотреть онлайн

Сюжет

Турецкая драма от сценаристов «Легенды» и «Воскресшего Эртугрула» об эпическом противостоянии Сельджукского государства и армии ассасинов. Не пропустите сериал «Пробуждение: Великие Сельджуки», смотреть онлайн который можно на сервисе Wink в любое время!



В первом сезоне вы познакомитесь с султаном Мелик-шахом — правителем могущественной тюркско�й империи. Вступив в борьбу за благополучие своей страны, он был вынужден пожертвовать собственным сыном, и незаконнорожденного мальчика отдали на воспитание чужим людям. Спустя много лет повзрослевший Санджар неожиданно спасает отца от неминуемой гибели и занимает место приближенного в его дворце. Теперь мужчинам предстоит сразиться с армией жестоких наемников под предводительством Хасана ибн Саббаха, желающего свергнуть с престола великого Мелик-шаха.



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