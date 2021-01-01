Призраки (2021) (сериал, 2021) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 1
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 2
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 3
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 4
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 5
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 6
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 7
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 8
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 9
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Сезон 2 Серия 10
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Сезон 2 Серия 11
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Сезон 2 Серия 12
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Сезон 2 Серия 14
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 15
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 16
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 17
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 18
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Призраки (2021)
С�езон 2 Серия 19
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Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 20
- 18+21 мин
Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 21
- 18+19 мин
Призраки (2021)
Сезон 2 Серия 22
О сериале
Семейная пара въезжает в особняк с привидениями и планирует открыть в нем отель. Американский ремейк британской многосерийной комедии.
Сэм и Джей переезжают из Нью-Йорка в Вудстоун — там расположен особняк, доставшийся Сэм в наследство от умершего родственника. Никто из них еще не знает, что в шикарном доме обитают привидения, оставшиеся здесь из разных эпох. Необычные жильцы не в восторге от идеи новых хозяев открыть в особняке отель и решают прогнать их со своей территории. Однако в результате одного из сверхъестественных розыгрышей Сэм падает, сильно ударяется головой и впадает в кому. Придя в себя, она понимает, что может видеть, слышать и разговаривать с призраками. Теперь живые должны найти общий язык с мертвыми и попытаться ужиться на одной жилплощади.
Как они будут решать эту задачу, расскажет сериал «Призраки» 2021 года, смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Призраки (2021) 2 сезон 22 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Мистика, Фэнтези
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- КЛРежиссёр
Кэти
Лок О’Брайэн
- КДРежиссёр
Кристин
Джернон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- РМАктриса
Роуз
Макайвер
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- БСАктёр
Брэндон
Скотт Джонс
- ДПАктриса
Даниэль
Пиннок
- Актёр
Эшер
Гродман
- Актриса
Ребекка
Висоцки
- ДЛАктёр
Деван
Лонг
- РСАктёр
Роман
Сарагоса
- ЙМСценарист
Йен
Мерфи
- ТБСценарист
Талия
Бернштейн
- Продюсер
Мэтью
Бэйнтон
- СФПродюсер
Саймон
Фарнэби
- ДХПродюсер
Джим
Хоуик
- ЛРПродюсер
Лоуренс
Рикард
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- СУМонтажёр
Саймон
Уэбб
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони